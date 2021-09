Dedé teve o contrato rescindido com o Cruzeiro em junho e, desde então, tem avaliado opções de destino - André Moreira/VRFC

Publicado 14/09/2021 17:36

Volta Redonda - Livre no mercado, Dedé está em casa novamente. Enquanto não bate o martelo sobre o próximo destino, o zagueiro, de 33 anos, teve as portas abertas pelo Volta Redonda, clube que o revelou, para manter aprimorar as formas física e técnica.

Sem clube desde que deixou o Cruzeiro em julho, após acordo para a rescisão com a Raposa, o 'Mito' já teve o nome especulado como possível reforço de Flamengo e Vasco, clube pela qual foi ídolo, mas o interesse não se concretizou.

"Obrigado pelo espaço, carinho e respeito, Volta Redonda. Amo vocês. Seguimos evoluindo, crescendo e avançando", postou Dedé, em suas redes sociais.



Na Série C do Campeonato Brasileiro, o Voltaço ocupa o sexto lugar, com 22 pontos, e deixou os torcedores animados com uma possível volta às raízes. Bicampeão brasileiro e tricampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, Dedé tem convivido com uma série de lesões no joelho e o número de jogos despencou nos últimos anos. Longe dos gramados desde outubro de 2019, o zagueiro busca o recomeço na carreira.