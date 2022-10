Gustavo De Conti, técnico do Flamengo e da seleção brasileira de basquete - Divulgação/CBB

Publicado 05/10/2022 18:27

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou, nesta semana, o acordo de patrocínio com a Odds & Scouts, empresa de geração de dados para plataformas de apostas esportivas. O contrato é de exclusividade e foi assinado até 2031.

Este é o segundo acordo longo que a CBB assina com uma empresa ligada ao mundo das apostas esportivas. Antes, a entidade havia anunciado contrato com o Galera.bet também até 2031.

"Através desse acordo com a Odds & Scouts, ampliamos nossos parceiros, algo que será fundamental para o basquete brasileiro e seu crescimento nos próximos anos", afirmou Guy Peixoto, presidente da CBB.



A Odds & Scouts usa tecnologia, inteligência artificial e machine learning para fornecer dados de probabilidade e estatística em tempo real. A empresa também conta com ferramentas de controle, análise de jogos e integridade, que cobrem um grande número de esportes em todo o mundo.

Além dos dados, a Odds & Scouts Brasil também terá a exclusividade do streaming de vídeo para o mercado de apostas esportivas e da geração de "odds" em campeonatos organizados pela CBB, sendo também apoiadora oficial do Campeonato Brasileiro de Basquete.



Em contrapartida, a CBB receberá, além do aporte financeiro, os serviços de elaboração e fornecimento de estatísticas, dados, relatórios, informações provenientes de probabilidades, pré-jogo e ao vivo, no que tange às Seleções Brasileiras e torneios coordenados e indicados pela confederação, de 2022 até 2031.