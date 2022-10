Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Rio - O atacante André, de 32 anos, está fora do Cuiabá. O veterano teve seu contrato rescindido pelo clube do centro-oeste. Em nota publicada pelo jogador, as partes chegaram a um "comum acordo" e anteciparam o fim do vínculo que ia até dezembro de 2022.

A passagem de André pelo Cuiabá foi sem muito brilho. Ele entrou em campo em 26 jogos e fez quatro gols. Apesar do baixo número de bolas nas redes, o atacante é o artilheiro da equipe na Série A com três gols, ao lado de Rodriguinho.

"Em comum acordo com o Cuiabá, decidimos antecipar o fim do contrato. Foram quase 30 partidas com gols, assistências e um clube que fiz novas amizades. Aqui, tive experiências positivas que não vivenciei em muitos clubes na carreira. Vim pelo projeto e por todo profissionalismo que me apresentaram e não me arrependo. Continuarei na torcida pelo sucesso do Cuiabá, começando pela permanência na Série A. Foi um prazer vestir essa camisa. Obrigado pela oportunidade, Dourado!", disse André.

Revelado pelo Santos, André viveu seu melhor momento ao lado de Neymar, Ganso e Robinho no título da Copa do Brasil de 2010. Posteriormente, o jogador teve passagens sem brilho por grandes do futebol brasileiro como: Vasco, Corinthiansm Atlético-MG e Grêmio.