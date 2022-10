Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/10/2022 10:30 | Atualizado 06/10/2022 10:31

Rio - O ex-treinador do Flamengo, Paulo Sousa recebeu uma consulta da Sampdoria para assumir o clube italiano. No entanto, de acordo com informações do portal da "ESPN", o português não teria se interessado pelo projeto da equipe europeia. O comandante está sem clube desde que deixou o Rubro-Negro no começo de junho.

Paulo Sousa tem uma história no futebol italiano. Como jogador passou pela Juventus, pela Inter de Milão e pelo Parma. Como treinador já dirigiu a Fiorentina. Seu nome foi ventilado recentemente na Velha Senhora e também na equipe milanesa, mas de acordo com a "ESPN" não houve qualquer proposta.

O treinador, de 52 anos, foi muito criticado pela sua passagem pelo Flamengo. Ele dirigiu a equipe em 32 jogos, com 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Foi vice-campeão da Supercopa do Brasil e do Carioca.