Gian Piero Ventron tinha 61 anos e era o braço-direito de Antonio Conte, técnico do TottenhamDivulgação / Tottenham

Publicado 06/10/2022 12:39

O Tottenham confirmou nesta quinta-feira (6) a morte do preparador físico Gian Piero Ventrone, de 61 anos. Ele lutava contra a leucemia e estava internado no hospital Fatebenefratelli, em Nápoles, na Itália.



Gian Piero era braço-direito do técnico italiano Antonio Conte, e conhecido pelos treinos físicos pesados, com forte exigência dos jogadores. Ele também trabalhou na Juventus (Itália), Ajaccio (França) e outros clubes de menor expressão, na Itália e na China.



Brasileiro do Tottenham, Richarlison publicou uma mensagem em homenagem ao preparador físico.



"Desde que cheguei ao Tottenham, Gian tem sido uma grande inspiração para mim. Ele sempre disse que eu o ajudaria muito durante a temporada, mas quem me ajudou foi ele... Muito mais do que ele pode imaginar. Hoje acordamos com a terrível notícia de seu falecimento e estamos todos devastados”, escreveu.