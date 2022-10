Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues quer combater os casos de racismo - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues quer combater os casos de racismoFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/10/2022 13:43

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou um evento nesta quinta-feira para anunciar mais um patrocínio à Seleção. A partir da Copa do Mundo do Catar, em novembro, o aplicativo de entregas Rappi será o novo parceiro das equipes masculina e feminina. O vínculo entre as partes irá durar um ano. As informações são do portal "Lance!".

Durante o evento, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues destacou a importância de mais um patrocínio e a maneira que isso fortalece o futebol do país. "É muito significativo a CBF estar resgatando a credibilidade e passando confiança a parceiros que chegam para fortalecer ainda mais o nosso futebol. Espero que, com essa parceria, a gente possa estar fomentando ainda mais o futebol brasileiro, principalmente o feminino e o de base", disse.

Contando com o patrocínio até o final de novembro de 2023, a Rappi também estará junto com a seleção brasileira feminina na Copa do Mundo, entre julho e agosto, na Austrália e Nova Zelândia.

Em comparação com outros patrocinadores como Nike, Itaú, Guaraná Antarctica e Vivo, a Rappi terá um espaço menor de publicidade, já que entrará como um dos cotistas secundários da Seleção.