Casimiro Miguel é um dos streamers de mais sucesso no Brasil - Reprodução

Casimiro Miguel é um dos streamers de mais sucesso no BrasilReprodução

Publicado 06/10/2022 13:35

Um dos streamers mais conhecidos do Brasil, Casimiro empolgou com a possibilidade da conquista hexa durante uma de suas lives. Ele tocou no tema 'promessas inusitadas' em caso de um título do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

Entre as opções apresentadas por uma marca, como uma ação publicitária, Cazé poderia virar vegetariano, treinar na academia todos os dias, tatuar a taça da Copa ou terminar o TCC (trabalho de conclusão de curso) da faculdade.



Foi justamente a última que o streamer escolheu. Casimiro iniciou a faculdade de jornalismo, mas não terminou. Nesse tempo ele se tornou estagiário do Esporte Interativo e acabou estourando com quadros na internet como o "De Sola" e posteriormente com lives pela madrugada durante a pandemia.



"Eu entrei na faculdade em 2013. Passaram-se nove anos e eu não terminei ainda. Se o Brasil for campeão, eu vou terminar a minha faculdade", garantiu o streamer.