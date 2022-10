Manchester United venceu o Omonia, do Chipre, por 3 a 2, de virada, pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga Europa - AFP

Publicado 06/10/2022 15:47

Com Cristiano Ronaldo, Antony e Casemiro entre os titulares, o Manchester United venceu o Omonia, do Chipre, por 3 a 2, de virada, pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga Europa. Martial e Rashford, duas vezes, marcaram os gols da vitória do time inglês.

O Manchester United saiu atrás no placar no primeiro tempo, mas reagiu na etapa final e conseguiu virar. Nos minutos finais, levou um novo susto, mas conseguiu conquistar os três pontos. Com o resultado, se firmou em 2º lugar, com seis pontos. O Omonia é o lanterna com três derrotas em três jogos.

O JOGO

O time cipriota surpreendeu os ingleses no primeiro tempo. Em contra-ataque, Karim Ansarifard abriu o placar, aos 34 minutos, e criou um enredo dramático. O Manchester United tentou reagir, mas pecou na pontaria e não conseguiu o empate antes do intervalo.

Na etapa final, o Manchester United cresceu com as entradas de Rashford e Martial. O time ficou mais agressivo e foi justamente a dupla responsável pela vitória. Rashford empatou aos oito, Martial virou aos 18 e o camisa 10 marcou novamente, aos 39. O Omonia descontou aos 40, mas foi só um susto.

Já Cristiano Ronaldo não brilhou, mas não deixou de tentar. O craque português parou na trave e no goleiro brasileiro Fabiano. O camisa 7, no entanto, contribuiu com uma assistência para Rashford anotar o terceiro gol do Manchester United na partida.