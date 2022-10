Gabriel Jesus fez boa atuação na vitória do Arsenal sobre o Bodo/Glimt - Foto: AFP

Publicado 07/10/2022 12:08

Gabriel Jesus fez boas atuações na vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Bodo/Glimt, da Noruega, pelo Grupo A da Liga Europa. O brasileiro entrou no segundo tempo e conseguiu se destacar a ponto de receber muitos elogios do treinador Arteta em coletiva após a partida.

"Eu amo a mentalidade do Gabriel Jesus. Não importa quanto tempo está campo, quando joga, e a posição que atua. Ele sempre dá absolutamente tudo", disse o técnico.

Ainda em coletiva, Arteta relembrou a boa passagem de Gabriel Jesus pelo Manchester City nos últimos anos. Para ele, o bom retrospecto do brasileiro faz com que o time veja ele com um exemplo em campo: "Você vê a pressão que ele dá quando entra em campo, isso torna o time diferente", concluiu.