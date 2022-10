Coyote Cutee faz sucesso no Onlyfans - Reprodução / Instagram

Coyote Cutee faz sucesso no OnlyfansReprodução / Instagram

Publicado 07/10/2022 10:00

Rio - A modelo Coyote Cutee, que faz sucesso no OnlyFans, está sendo investigada pela polícia da Itália por postar fotos que tira em estádios de futebol do país usando apenas calcinha. Com 22 anos anos, ela ficou conhecida por fazer registros utilizando fio-dental em jogos do time Bari, da série B. Geralmente, ela fica na Curva Nord.

Em seus registros, ela geralmente levanta uma faixa ou cachecol enquanto mostra um bumbum. Agora, porém, está sendo acusada de atentado ao pudor. Em sua defesa, a jovem afirmou ser livre. "Como mulher, me sinto livre para mostrar meu corpo quando quero e como quero", apontou.

Entretanto, de acordo com o jornal The Sun, se for condenada, a modelo poderá pagar uma multa de milhares de euros. Dinheiro, porém, não será problema para ela. Estima-se que a modelo ganhe por mês algo em torno de R$ 25,2 mil por conta das assinaturas da plataforma que trabalha. O próximo jogo de Bari está marcado para 15 de outubro, mas a modelo ainda não confirmou presença.