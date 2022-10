Goleiro Bruno foi contratado pela Sociedade Esportiva Búzios e dispensado 48 horas depois - Divulgação/Atlético Carioca

Publicado 07/10/2022 22:55

Dois dias após ser anunciado como novo reforço da Sociedade Esportiva Búzios para a disputa da quarta divisão do Campeonato Carioca, o goleiro Bruno Fernandes não é mais atleta da equipe. Devido a enorme rejeição dos moradores da região, o clube decidiu por voltar atrás na decisão e rescindir o contrato do jogador de 37 anos. A informação foi revelada pela "Folha de S. Paulo".

A contratação do goleiro, condenado por assassinado de sua ex-namorada Eliza Samúdio, teve enorme rejeição instântanea e gerou um clima hostil entre os moradores da cidade de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Um abaixo-assinado foi organizado por um movimento feminista e entregue à prefeitura para que a contratação fosse cancelada.

Por fim, Renato Mattos, presidente da Sociedade Esportiva Búzios, acabou cedendo às manifestações contrárias a decisão de contratar Bruno e optou pela rescisão contratual do goleiro. Quando questionado na última quarta-feira (5) sobre as críticas pela contratação, Renato havia minimizado a repercussão e ressaltado que também havia quem apoiasse a chegada do veterano.

Este é o quinto clube que contrata Bruno Fernandes desde que ele decidiu retomar sua carreira nos campos. Em 2017, ele assinou com o Boa Esporte e participou de cinco partidas. Em 2019, chegou a assinar com o Poços de Caldas, mas rescindiu 23 dias depois. Em 2020, assinou com o Rio Branco-AC para a disputa do Campeonato Acreano e da Série D. Desde então, teve duas passagens pelo Atlético Carioca para a disputa da quinta divisão do Campeonato Carioca, a última delas sendo em junho deste ano.

Bruno Fernandes foi preso no ano de 2010 ao ser acusado pelo homicídio de sua ex-namorada Eliza Samúdio e acabou condenado a 22 anos de prisão, que acabou sendo reduzida posteriormente para 20 anos e nove meses. Em 2019, no entanto, sua pena foi revertida para o regime semiaberto domiciliar.