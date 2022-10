Avião da seleção argentina - Foto: Divulgação/Twitter @Argentina

Avião da seleção argentinaFoto: Divulgação/Twitter @Argentina

Publicado 07/10/2022 22:14

Na última quinta-feira, a companhia "Aeorlíneas Argentinas" promoveu um encontro para apresentar o avião que levará a seleção argentina para a Copa do Mundo do Catar. A aeronave, inclusive, conta com detalhes especiais.

Como pode ser visto no vídeo acima, o lema "Uma equipe, um país, um sonho" está escrito no Airbus 330-200. Além disso, ele tem imagens dos jogadores da seleção, com destaque para Messi, Di María e De Paul na cauda do avião. Por fim, também há o desenho da camisa que a Albiceleste usará no Mundial.

¡¡¡Listo el avión!!!



Este avión transportará el sueño de 45 millones de argentinos y argentinas



¿Como no ilusionarse?



https://t.co/3mdnSmDRho pic.twitter.com/wLKGRBEMLd — Selección Argentina (@Argentina) October 7, 2022

Vale lembrar que a Argentina está no Grupo C, ao lado de Arábia Saudita, México e Polônia. A estreia da equipe comandada por Lionel Scaloni acontece no dia 22 de novembro (terça-feira), às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita no Lusail Stadium.