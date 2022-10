Copa do Mundo

Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo: veja data, horário e como assistir

A convocação acontecerá no dia 7 de novembro, às 13h, na sede da CBF; anúncio contará com transmissão ao vivo da CBF TV, via Site CBF e canal oficial no YouTube

Publicado há 11 minutos