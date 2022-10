Benzema será poupado da partida contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol - Thomas COEX / AFP

Benzema será poupado da partida contra o Getafe, pelo Campeonato EspanholThomas COEX / AFP

Publicado 07/10/2022 18:02

O Real Madrid terá um desfalque importante na próxima partida do Campeonato Espanhol. O atacante Karim Benzema será poupado da partida contra o Getafe, neste sábado (8), às 16h, pela 8ª rodada. O motivo é uma medida preventiva para evitar novas lesões.

Benzema se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e ficou fora de combate por um mês. Ele voltou a campo na partida contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, no último dia 2, e também atuou contra o Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões.

Além de Benzema, o técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com o goleiro Courtois e o meia Ceballos, que se recuperam de lesão. A tendência é que o atacante Hazard substitua o craque francês na equipe titular e forme ataque com Vini Jr. e Rodrygo.

Na temporada 2022/23, Benzema jogou oito partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. O camisa 9 é o favorito para levar a Bola de Ouro e o Fifa The Best em 2022, que serão entregues antes da Copa do Mundo. O Real Madrid é o vice-líder do Campeonato Espanhol.