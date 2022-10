Philippe Coutinho - Lucas Figueiredo/CBF

Rio - O meia Philippe Coutinho, de 30 anos, recebeu muitas críticas do jornal espanhol "Sport". Atualmente no Aston Villa, o brasileiro não vive um bom momento. Chamado de "decepção total" pela publicação, o ex-jogador do Vasco estaria mais distante de ser convocado para disputar a Copa do Mundo de 2018.

Coutinho viveu seu melhor momento no Liverpool antes da Copa de 2018. Contratado pelo Barcelona, o jogador não conseguiu viver seus melhores momentos. Foi emprestado ao Bayern e também não teve brilho. Na última temporada, chegou a ter lampejos de bom futebol no Aston Villa e acabou tendo novas oportunidades na seleção brasileira.

O bom momento fez o clube inglês desembolsar cerca de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 100 milhões na época) para contratar o brasileiro em definitivo. Porém, Coutinho voltou a oscilar e tem números bem tímidos no começo de temporada.

A publicação ressalta o bom rendimento de Philippe Coutinho na seleção brasileira. O meia é o segundo maior artilheiro do Brasil entre os jogadores em atividade, atrás apenas de Neymar. Porém, o jogador ficou de fora da última convocação de Tite para amistosos, antes da Copa do Mundo.