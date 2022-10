Após uma passagem apagada pelo Barcelona, Griezmann volta ao Atlético de Madrid em busca da redenção - Divulgação/Atlético de Madrid

Publicado 07/10/2022 16:49

Uma das principais novelas do mercado europeu, enfim, ganhou um ponto final. O Atlético de Madrid conseguiu chegar a um acordo com o Barcelona para finalizar a compra do atacante francês Antoine Griezmann. As partes finalizaram o negócio para acertar a permanência definitiva do jogador por cerca de 20 milhões de euros. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Griezmann retornou aos Colchoneros no ano de 2021 por empréstimo após oportunidade de mercado. Afinal, endividado, o Barcelona precisou "se livrar" do alto salário do atacante francês para aliviar suas finanças na ocasião. O negócio previa a compra automática por 40 milhões de euros caso algumas metas fossem alcançadas, mas uma negociação entre as duas diretorias reduziu o valor pela metade para que o negócio fosse fechado de imediato.

O negócio, no entanto, gerou polêmicas entre as duas diretorias. Por ordem dos executivos do Atlético para não ativar as cláusulas que obrigariam o clube a comprar Griezmann pelo valor estipulado, Griezmann estava com a minutagem reduzida em campo e só entrava nos finais dos jogos. Mesmo assim, já disputou 10 jogos e marcou três gols desde então.



Griezmann chegou ao Barcelona na temporada de 2019 após o clube catalão pagar a cláusula de rescisão do francês avaliada em 120 milhões de euros por um contrato de cinco anos. No entanto, o investimento não teve retorno dentro de campo, e mesmo com uma boa temporada entre 2020-21, o custo acabou gerando danos quase irreversíveis aos cofres da equipe do Camp Nou.