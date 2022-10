Bruno Guimarães ao lado de Marquinhos: volante participou dos treinos da Seleção na segunda e na terça - Lucas Figueiredo/CBF

Bruno Guimarães ao lado de Marquinhos: volante participou dos treinos da Seleção na segunda e na terçaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/10/2022 16:00

Rio - Um dos destaques do Newcastle, clube da Inglaterra, Bruno Guimarães está bem perto de ser convocado para sua primeira Copa do Mundo. Natural do Rio de Janeiro, o meia, de 24 anos, surgiu para o futebol brasileiro no Athletico-PR. O jovem tentou iniciar sua carreira no Fluminense e no Botafogo, mas foi rejeitado. A mudança na sua carreira se deu ao trabalhar com Fernando Diniz.

"Quando eu tinha uns 11 anos, fui fazer teste no futebol de campo do Fluminense, passei e fiquei um ano lá. Fui mandado embora. Dois meses depois, fiz teste no Botafogo. Treinei três vezes, no máximo, e fui mandado embora também. Eu fiquei chateado pra caramba. Falei pra alguns amigos que não queria mais campo, que ia ficar no futsal mesmo. No Fluminense e no Botafogo eu era lateral-direito. Fui ala no futsal, então achava que era essa minha posição", afirmou em entrevista ao portal "UOL".

Bruno Guimarães afirmou que sua carreira na base foi prejudicada por conta de problemas psicológicos. Ele passava mal e vomitava antes de treinos e partidas. O meia afirmou que trabalhar com Fernando Diniz, no Audax e posteriormente no Athletico-PR mudou o seu destino no futebol.



"Imagina a cena: eu, que já tive um puta cagaço de jogar bola, passava mal e até vomitava antes dos jogos, franzino de tudo, não tinha força alguma, ouvindo o Diniz dizer pra mim 'você vai ser um jogador espetacular'. E eu só pensava 'esse cara é doido'. Ele me dizia que eu seria bom em qualquer profissão que escolhesse porque eu era aplicado e determinado", disse.