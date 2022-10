Zico - Reprodução / Instagram

Publicado 07/10/2022 15:14

Rio - De volta à ativa, o Canal Zico 10 lança mais um produto nesta sexta-feira (07/10), a série "Zico - O Retorno". Criada e produzida pela Take4Content - empresa de curadoria, criação e produção de conteúdo multiplataformas -, a série conta com seis episódios, que irão ao ar semanalmente, e vai contar como foi o processo de cirurgia do quadril de Zico, passando pelo diagnóstico, processo pré-operatório, a recuperação com fisioterapia e recondicionamento físico até o retorno aos campos.

Com imagens de bastidores e depoimentos de familiares e profissionais da saúde, como Márcio Tannure, ortopedista do Flamengo, a série mostra com detalhes todas as dúvidas e apreensões antes da cirurgia, o motivo por optar pela colocação de prótese, o início da recuperação, a volta de atividades com bola, e, por fim, o retorno ao futebol, na pelada com os amigos.

"A série mostra como é importante a determinação para que a recuperação de uma cirurgia aconteça e, consequentemente, para se ter uma boa qualidade de vida", relata Zico.

Totalmente recuperado, o ídolo ainda deixa o recado de que não vai parar - vai driblar o desafio que vier e marcar mais um golaço. Quase septuagenário, e apesar dos percalços recentes, Zico mantém a mesma energia e vibração daquele menino de Quintino que conquistou toda a nação (não apenas a rubro-negra).

"Pensar em Zico é lembrar automaticamente de futebol, são coisas indissociáveis. É inspirador ver o esforço, a dedicação e a perseverança de uma pessoa de quase 70 anos em voltar a fazer aquilo que mais ama. Mesmo sendo um processo delicado e que exigia muito esforço, ele dava o máximo para conseguir se recuperar. Com uma equipe de profissionais qualificados, o resultado não podia ser outro: a cirurgia foi um sucesso e o Galinho pode voltar ao seu habitat natural: dentro de campo e fazendo gols", relata Leonardo Achão, coordenador do canal Zico 10.

"É um prazer trabalhar com alguém tão carismático, um personagem tão querido por todos, inspirador em vários aspectos, dentro e fora dos gramados. E não estou dizendo isso só porque sou rubro-negro! Zico é exemplo de determinação e superação, modelo para crianças e jovens de todas as idades", reforça Chiquinho Lucchini, diretor de criação da Take4Content.