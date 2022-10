Troféu do Brasileirão de 2022: Palmeiras está cada vez mais perto da conquista - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/10/2022 14:10 | Atualizado 07/10/2022 14:17

Ao fim da 30ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras chegou a 99% de chance de título com a goleada de 4 a 0 sobre o Coritiba. Já o Fluminense, com duas derrotas seguidas, zerou a possibilidade de conquista, segundo o site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia. Dos cariocas, o Botafogo é que entrou na briga pela Libertadores.

Libertadores é logo ali

Com a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Avaí e o tropeço dos clubes acima, o Glorioso ficou com 5% de chance de entrar no G-6. Atualmente em décimo lugar com 40 pontos, está a oito do Athletico-PR, sexto colocado.



O Fluminense, em terceiro com 51 pontos, está com 93% de chance de terminar o Brasileirão no G-6, enquanto o Flamengo, quinto com 49, tem 83%. É o que restou à dupla, que está a 15 e 17 pontos, respectivamente, de distância para o líder Palmeiras (66).



G-8 vai ajudar

Ainda longe do G-6, o Botafogo pode se garantir na Libertadores até com o oitavo lugar, já que duas vagas para a fase preliminar se abrirão se houver dois campeões distintos nas finais entre Flamengo e Athletico-PR, pela Libertadores, e o Rubro-Negro contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.



Assim, a distância do Glorioso por uma vaga é de apenas dois pontos para o América-MG, atual oitavo colocado do Brasileirão.