Paula Lima é musa do CorinthiansReprodução Instagram

Publicado 07/10/2022 12:35

Rio - A musa do Corinthians, Paula Lima, utilizou suas redes sociais para se posicionar em favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022. Em seu stories, ela declarou que irá apoiá-lo no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Deus acima de tudo. 22 para a salvação da nossa pátria amada, Brasil", disse ela em um stories. Antes do primeiro turno, no último domingo, Paula Lima já havia deixado claro o apoio ao presidente ao postar um vídeo com um topo com as cores da bandeira brasileira seguida dos dizeres: ''22 neles meus amores".

O posicionamento dela atraiu algumas críticas e também alguns apoios dos seus mais de 193 mil seguidores no Instagram.