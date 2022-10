Lionel Messi ficará fora do próximo jogo do PSG - AFP

Publicado 07/10/2022 14:28

Lionel Messi é o principal desfalque do Paris Saint-Germain para a partida deste final de semana, diante do Reims, pelo Campeonato Francês. O meia argentino sofreu uma lesão na coxa e já foi submetido a exames. Quem também pode ficar de fora é Mbappé, por conta de uma infecção na garganta.

Messi sentiu um desconforto muscular na partida contra o Benfica em jogo válido pela Liga dos Campeões no meio de semana. O atleta já não participou da atividade desta sexta e vai dar sequência ao tratamento. A tendência é que ele seja reavaliado na segunda-feira para acompanhar a evolução do quadro.

Outro que ficou de fora da atividade realizada pelo elenco é Mbappé. O atacante apresentou um quadro inflamatório, mas foi relacionado para o jogo com o Reims.

Quem completa o quadro de desfalques é o lateral Nuno Mendes. O jogador sofreu uma lesão na coxa e a previsão de retorno é de três semanas. Já Renato Sanches faz o caminho inverso. Liberado pelo departamento médico, ele agora inicia a parte de aprimoramento do condicionamento físico a fim de voltar a trabalhar com bola.

Na classificação, o PSG lidera o Francês de forma isolada com 25 pontos, dois a mais que o Olympique de Marselha. Com oito vitórias e um empate, a equipe do brasileiro Neymar segue invicta na competição e ostenta um aproveitamento de 92%.

Já o rival do PSG vive clima de tensão. Em 17º lugar com sete pontos, o Reims não vence há quatro partidas e luta para tentar fugir das últimas colocações