Haaland em ação pelo Manchester CityFoto: Divulgação/Manchester City

Publicado 07/10/2022 15:32

O meia Kaká, ex-Seleção Brasileira e eleito o melhor jogador do mundo em 2007, comentou sobre o início de temporada de Erling Haaland. Em participação na "beIN Sports", o ex-jogador disse que o centroavante faz com que os adversários pareçam crianças durante os jogos.

"É incrível o que Haaland está fazendo. Parece que ele está jogando contra crianças. Acho que ele pode quebrar todos os recordes. O que ele está fazendo nesse início de temporada é incrível. Ele costumava jogar na Bundesliga, onde o nível também é alto, mas na Premier League e na Champions League não é tão fácil marcar tantos gols quanto ele."

Na atual temporada, o centroavante do Manchester City disputou 11 partidas entre Premier League e Champions League. Nesse período, o norueguês balançou as redes em 19 oportunidades e contribuiu com três assistências.



Neste sábado, o City s encara o Southampton pelo Campeonato Inglês. O centroavante marcou três hat-tricks consecutivos atuando no Etihad Stadium e tem a oportunidade de aumentar o próprio recorde.