Torcedor do Cruzeiro ergue faixa celebrando o retorno do clube à Série A - Thomas Santos/Cruzeiro

Publicado 07/10/2022 17:54 | Atualizado 07/10/2022 17:54

Campeão da Série B e com acesso garantido à Série A, o Cruzeiro ganhou mais uma boa notícia para terminar a temporada. Após meses de indefinição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu premiar financeiramente o clube mineiro pelo título da segunda divisão.

A premiação ao campeão da Série B não estava prevista inicialmente e foi confirmada por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em entrevista à Itatiaia. Os valores, no entanto, não foram divulgados.

O sistema de premiação da segunda divisão se difere da elite nacional, na qual a CBF garante bônus financeiro do campeão ao 16º colocado. Vale destacar que o campeão da Série B garante, além do acesso, presença na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte.

Ronaldo tem pedido atendido



A premiação ao campeão da Série B era, inclusive, um pedido de Ronaldo, dono da SAF do Cruzeiro. Desde agosto, antes do clube conquistar o título, o gestor já cobrava a bonificação da CBF e usava o "pulo de fases" na Copa do Brasil como um dos argumentos.



"Estamos discutindo com a CBF que o campeão da Série B não tem outro benefício nenhum, além do acesso. Não tem prêmio financeiro. Avança duas fases na Copa do Brasil, mas não ganha o dinheiro dessas fases. Há uma discussão com a CBF, independentemente de quem vai ganhar, porque o campeão tem que ter benefícios financeiros e esportivos. É justo. Vamos ver", disse Ronaldo, em agosto.

Em setembro, ao garantir o acesso antecipado em vitória sobre o Vasco, Ronaldo voltou a abordar o assunto ainda no gramado do Mineirão.



"Vamos pra cima pra conseguir o título da Série B, porque tudo que a gente disputar, a gente tem que ir pra cima para ganhar. Então é nossa obrigação conseguir esse título. E, talvez, consigamos algum benefício com a CBF para o ano que vem."



O Cruzeiro teve o título garantido na 32ª rodada, faltando seis para o fim da Série B. O clube ainda pode se tornar a equipe que mais somou pontos em uma edição da segunda divisão. O topo do ranking é do Corinthians, que fez 85, em 2008. Para superar esse número, a Raposa precisa somar 14 pontos nos duelos com Sport, Vila Nova, Guarani, Novorizontino e CSA.