Rio - Revelado na base do Flamengo, Lucas Paquetá se tornou titular da seleção brasileira e peça importante no esquema de Tite. Porém, seu começo no futebol europeu não foi tão positivo. Após ser contratado no Milan, ele teve poucas oportunidades. Sua volta por cima no Velho Continente começou graças a um auxílio de um ídolo do Vasco.

"Sou muito grato ao Lyon pela oportunidade e pelo que o Juninho (Pernambucano) fez por mim, foi único. O presidente sempre me deu muita moral e me apoiou muito desde o início, desde quando eu vim, né, um pouco desacreditado do Milan e eu conquistei a confiança de todos colocando meu futebol para fora. Os torcedores, eu nem tenho o que falar, eles são únicos para mim e para a minha família. Só a gente sabe o quanto eles foram importantes neste processo de reconquistar, né, a minha alegria de jogar, de conquistar confiança", afirmou em entrevista à "ESPN".

Atualmente no West Ham, Paquetá teve seu nome ventilado no Chelsea. Ele também falou sobre um ídolo de outro clube rival, Thiago Silva, ex-jogador do Fluminense, e sua importância para a seleção brasileira.

"A gente conversou na seleção sobre isso. O Thiago é um grande jogador, um exemplo para mim e para todos os jogadores jovens que assistem futebol. Nós brasileiros temos ele como ídolo. Eu fiquei feliz pela indicação dele. É claro que a gente quer jogar com grandes jogadores e eu fiquei feliz dele querer que eu jogasse ao lado dele também no seu clube. Mas envolve muita coisa e estou feliz de estar no West Ham. Foi uma escolha que fiz pensando muito no projeto que o projeto que o West Ham me ofereceu, no clube e na minha família. Todos estão muito felizes com esta decisão", contou.