Tite convoca a Seleção Brasileira para amistosos contra Gana e Tunísia Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/10/2022 18:54

A CBF confirmou a data e o horário da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O anúncio da lista do técnico Tite acontecerá no dia 7 de novembro, às 13h, no auditório da sede da entidade, na Barra da Tijuca.

A CBF também informou que Tite e os membros da comissão técnica concederão entrevista coletiva após a divulgação da lista. Tudo terá transmissão ao vivo da CBF TV, via Site CBF e canal oficial no YouTube.

Em tempo: a Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro (domingo). O jogo de abertura será entre Catar e Equador no Al Bayt Stadium, às 13h (horário local). A Seleção Brasileira, por sua vez, estreia no dia 24 de novembro (quinta-feira), às 16h, contra a Sérvia no Lusail Stadium.