Ex-técnico do Barcelona, Ronald Koeman ironiza situação do clube espanholDivulgação

Publicado 07/10/2022 18:44

Meses após deixar o Camp Nou para jogar nos Emirados Árabes Unidos, o experiente meio-campo Miralem Pjanic participou de um programa na Rádio "Cadena Ser", da Catalunha, para falar sobre sua passagem no Barcelona. No entanto, quando questionado sobre a experiência com o treinador Ronald Koeman, o veterano resolveu soltar o verbo.

Ao invés de adotar um tom protocolar, Pjanic ativou o 'modo sincerão' para falar do ex-treinador holandês, que dirigiu a equipe catalã por pouco mais de um ano. Segundo com o meia, os treinos de Koeman eram 'sem intensidade, táticas e ideias'.

"Fiquei muito surpreso em treinar com Koeman. Eles (treinamentos) eram sem intensidade, sem táticas, sem ideias. Não nos preparávamos para os jogos", disparou Pjanic.

Ídolo do clube como jogador, Koeman assumiu o clube com o início da reconstrução financeira. Com um futebol apagado e sem conseguir grandes atuações, o comandante guiou a equipe na conquista da Copa do Rei em 2021, que acabou sendo o último título de Lionel Messi no Camp Nou.