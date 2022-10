Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/10/2022 18:13

O técnico Tite explicou por que não convocou Gabriel Jesus para os dois últimos amistoso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo. Ele revelou que conversou pessoalmente com o atacante e destacou que queria oportunizar outros jogadores da posição. Além disso, apesar dos rumores de que Jesus "já estaria no Mundial do Qatar", o treinador reforçou que não garantiu convocação a nenhum atleta para a competição.

"Ninguém da comissão técnica assegura a ninguém uma convocação. Isso é de princípios, é de moral, é de conduta. O que houve foi que eu conversei com o Gabriel de que há uma lacuna e grandes atletas no setor. Oportunizar os outros, assim como eu e Juninho (Paulista) fomos lá e falamos com ele pessoalmente do momento que ele vive, de dar oportunidade a outros que também possam, dentro da Seleção, ter seu espaço", disse Tite, em entrevista ao jornal "Lance!".

"Não convém eu trazer, porque eu já sei do potencial e da qualidade do Jesus, e o deixar no banco os dois jogos. Aí eu trago o Pedro e não boto para jogar. Trago o Matheus Cunha e não boto para jogar. Trago o Richarlison e não boto para jogar. Não se justifica. Agora, ele vai concorrer. Eu sei o quanto ele pode dar e sei o que ele está fazendo dentro do Arsenal.", completou.

A não convocação de Gabriel Jesus para os jogos contra Gana e Tunísia - últimos antes da Copa - pegou os torcedores e jornalistas de surpresa. Isso porque além de ser figura constante nas listas do treinador, o atacante vive grande fase com a camisa do Arsenal. Até aqui foram cinco gols marcados e quatro assistências distribuídas em dez jogos.

Em tempo: técnico Tite convoca os 26 jogadores que vão para o Mundial no dia 7 de novembro, às 13h. A Seleção estreia na Copa contra a Sérvia, às 16h do dia 24 de novembro, no Lusail Stadium.