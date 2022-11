Rafa Kalimann e José Loreto - Reprodução do Instagram

Publicado 12/11/2022 08:49

Rio - José Loreto, de 38 anos, e Rafa Kalimann, de 29, curtiram um programinha romântico na noite de sexta-feira. Os dois jantaram em um restaurante japonês do Rio de Janeiro e compartilharam alguns momentos com os internautas através do Instagram. O ator, que deu vida ao peão Tadeu, em "Pantanal", publicou uma foto ao lado da influenciadora digital e se declarou: "Minha namorada é maravilhosa".

Na madrugada deste sábado, a ex-BBB postou uma imagem ao lado de Loreto e disse que estava indo para Goiás. "Alguém pronto para desbravar Goiás?", escreveu ela na legenda. Ao chegar na cidade, a ex-BBB contou que se emocionou: "Nem acredito que estou aqui novamente. Meu lugar, meu canto, minha casa. Não sabia a falta que estava me fazendo até chegar aqui hoje. Me emocionei, consegui mensurar a nobreza desse espaço pra mim".