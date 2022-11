Em rara aparição, Malu Mader esbanja simpatia em shopping do Rio

Rio - Malu Mader, de 56 anos, esteve em um shopping da Zona Oeste do Rio, na noite desta sexta-feira. Acompanhada de um amigo, a atriz foi ao cinema. Em rara aparição, a artista, que é casada com o músico Tony Bellotto, do grupo Titãs, esbanjou simpatia no local. Ao notar a presença de um paparazzo, ela sorriu e acenou para as fotos.

O último trabalho de Malu na televisão aberta foi em "Malhação - Vidas Brasileiras", em 2018, da TV Globo. No folhetim, ela interpretou Melissa.

