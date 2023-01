Fluminense eliminou o Atlético Guaratinguetá nos pênaltis - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Fluminense eliminou o Atlético Guaratinguetá nos pênaltisLeonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 12/01/2023 17:22

Rio - Com drama, o Fluminense se classificou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nos pênaltis, os Moleques de Xerém venceram o Atlético Guaratinguetá por 4 a 2, após empate sem gols no tempo regulamentar, e enfrentará o Goiás. O goleiro Gustavo Ramalho brilhou com uma defesa, enquanto a garotada tricolor converteu quatro das cinco cobranças.

No primeiro tempo, o Atlético Guaratinguetá se aproveitou da dificuldade do Fluminense com o gramado e foi superior. Apesar da dificuldade, os Moleques de Xerém ainda marcaram duas vezes, mas ambos foram anulados corretamente por impedimento.

Já na etapa final, o jogo ficou mais quente. O Fluminense cresceu nos apoios pela esquerda com João Lourenço, mas faltava algo a mais. A catimba dos jogadores do Atlético Guaratinguetá, que não permitiam que o jogo tivesse uma sequência, também irritou os tricolores.

O jogo caminhou para a decisão nos pênaltis. Na marca da cal, o Fluminense converteu quatro das cinco cobranças. Já o Atlético Guaratinguetá teve uma cobrança defendida pelo goleiro Gustavo Ramalho e bateu outra para fora.