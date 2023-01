Lima terá forte concorrência no meio de campo do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 12/01/2023 18:20

Uma das sete contratações do Fluminense para 2023, Lima deixou o Ceará como apoiador de origem, mas sabe que a concorrência no meio de campo do Fluminense é grande, com Ganso e Arias. E para conseguir um espaço no time, o jogador disse em sua apresentação que pode fazer outras funções.



"Já joguei de segundo volante, meia e ponta. Rodei bastante nessas posições. Não vejo problema algum em jogar de segundo volante, como fiz na Copa Sul-Americana (de 2022). Não tenho uma posição fixa que eu prefira. No meio de campo ou nas pontas, não tenho problema algum", avisou.



No Ceará nas últimas quatro temporadas, Lima trabalhou com Vina por três anos e foi mais um a fazer campanha para que o meia-atacante acerte com o Fluminense ( Keno também elogiou o ex-companheiro).



"Vina foi um grande companheiro no Ceará. A inteligência e qualidade que ele tem... Mandei mensagem e disse que, se viesse, seria um grande jogador para nos ajudar. Mas a decisão não cabe a mim. É um fenômeno, deixo para a diretoria decidir esses pontos", completou.