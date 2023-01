Guga no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 13/01/2023 13:10

Rio - O Fluminense já tem todos os seus reforços para 2023 regularizados e em condições de estrear pelo clube. Na tarde desta sexta-feira, os nomes do lateral-direito Guga e do meia-atacante Giovanni Manson foram os últimos a aparecerem no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Antes de Guga e Giovanni, o Fluminense já tinha regularizado os outros cinco reforços que chegaram. Com isso, além da dupla, o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, o lateral Jorge, o meia Lima e o atacante Keno também já podem atuar com a camisa tricolor.

O Fluminense fará sua estreia no Campeonato Carioca neste sábado. O time de Fernando Diniz encara o Resende, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.