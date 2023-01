Fábio herda a camisa 1 que foi de Marcos Felipe em 2022 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 13/01/2023 18:30

Em sua segunda temporada pelo Fluminense, Fábio vestirá pela primeira vez a camisa 1 tricolor, que já foi de grandes goleiros como o ídolo Castilho, Félix e Paulo Victor. O experiente jogador de 42 anos pôde ficar com o número após a saída de Marcos Felipe para o Bahia.



"Novamente em minha carreira vou ter a oportunidade de vestir o número 1, e isso traz naturalmente muita responsabilidade porque grandes goleiros na história do Fluminense vestiram essa camisa. É mais um peso, mas espero que dê tudo certo para um ano maravilhoso para os tricolores”, disse em entrevista ao site oficial do clube.



A camisa 1 é velha conhecida de Fábio, que a usou por quase toda a carreira, tanto no Vasco quanto no Cruzeiro, onde é ídolo. O goleiro vai para a 24ª temporada nos profissionais, com a expectativa de conseguir mais títulos pelo Fluminense, onde ganhou o Campeonato Carioca de 2022 e disputou 61 partidas.



“É importante dar sequência nessa temporada. O último ano foi bom e nossa equipe ficou ainda mais forte para 2023. O trabalho está bem desenvolvido e a expectativa é conseguir dar alegrias ao nosso torcedor com muitas vitórias e títulos importantes na temporada”, finalizou.