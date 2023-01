André é titular absoluto do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

André é titular absoluto do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 13/01/2023 17:50

Rio - O Nottigham Forrest, da Inglaterra, está bem perto de sacramentar a compra do volante do Palmeiras, Danilo, por cerca de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 110 milhões). Porém, antes de buscar o jogador do clube paulista, o clube consultou André, do Fluminense.

Apesar disso, as conversas não evoluíram e uma negociação não aconteceu. O volante, de 21 anos, é considerado peça fundamental no Fluminense e recentemente renovou seu contrato com o clube carioca até o fim de 2026.

O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, tem afirmado que irá manter André até o fim da disputa da Libertadores desta temporada. Além dele, Nino, Martinelli e Jhon Arias estariam sendo observados por clubes do futebol europeu.