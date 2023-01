Fernando Diniz busca primeiro título relevante da carreira para coroar trabalho no Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 14/01/2023 07:00

Rio - Atual campeão, o Fluminense estreia no Campeonato Carioca neste sábado (14), contra o Resende, às 16h (de Brasília), em Volta Redonda. O Tricolor busca o bicampeonato, feito que não alcança desde a década de 80. Para isso, o clube depositou a confiança no trabalho do técnico Fernando Diniz, que conquistou a torcida com o grande desempenho em 2022 e entrou na mira da seleção brasileira.

Fernando Diniz retornou ao Fluminense em maio do ano passado para substituir Abel Braga. O treinador chegou sob a desconfiança da sua primeira passagem, em 2019, onde o time teve boas atuações mas não entregou resultados. Diniz, no entanto, reconquistou os tricolores com o 'Dinizismo', levando o Time de Guerreiros a semifinal da Copa do Brasil e ao terceiro lugar no Brasileirão.

Em 2022, Fernando Diniz conseguiu calar os críticos e conquistou resultados com bom futebol. O sucesso fez com que o nome do treinador fosse ventilado nos bastidores da CBF como um possível substituto de Tite para o ciclo da Copa do Mundo de 2026. Agora, Diniz tem uma nova missão: apagar outra imagem negativa e conquistar títulos relevantes.

Diniz começou a carreira em 2009, com o modesto Votoraty. No primeiro ano, foi campeão da Copa Paulista e da Série A3 do Paulistão. O treinador ganhou fama com o trabalho no Audax e, em seguida, sua carreira deu uma guinada com passagens por Athletico-PR, Fluminense, São Paulo, Santos e Vasco. Apesar das oportunidades em grandes clubes, não conquistou mais nenhum título.

O nome de Fernando Diniz sempre dividiu opiniões e levantava debate sobre ter futebol bonito ou resultado. Em 2022, no entanto, essa página foi virada. Diniz alinhou bom futebol e resultado, ganhou a confiança da diretoria, dos jogadores e da torcida do Fluminense, e chega respaldado para 2023. No Carioca, o treinador terá a sua primeira chance real de título e poderá escrever o início de um capítulo vitorioso na carreira.

O Carioca de 2023 será o segundo de Fernando Diniz no comando do Fluminense. Em 2019, durante a sua primeira passagem, o treinador levou o Tricolor ao vice-campeonato da Taça Guanabara. O Flu sonha alto com o 'Dinizismo', e a torcida abraçou o estilo de jogo. Com o apoio da arquibancada, o Tricolor colheu bons frutos em 2022 e, agora, almeja até a Libertadores.

Para esta temporada, a diretoria tricolor depositou a confiança no treinador e trouxe reforços para as posições carentes do elenco. Dos sete reforços já anunciados, dois chegaram com status de titular: o lateral-esquerdo Jorge e o atacante Keno. Além disso, o Fluminense ainda manteve os pilares do time e renovou os contratos de André, Ganso, Arias e Cano.

Com o 'Dinizismo', a temporada de 2023 promete ser especial tanto para o Fluminense quanto para o técnico Fernando Diniz. Apesar do interesse da CBF, o Flu não tem plano B e apostas suas fichas na palavra e no trabalho do treinador. E a torcida, que antes tinha desconfiança, abraçou o treinador e promete apoiar em busca de mais vitórias (e títulos).