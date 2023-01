Fluminense perdeu para o Goiás - Leonardo Brasil / Fluminense

Publicado 14/01/2023 13:09

Rio - Após Flamengo e Vasco, o Fluminense foi mais um clube carioca a dar adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em Guaratinguetá, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo Goiás, e está eliminado da mais tradicional competição das categorias de base do futebol brasileiro.

Todos os gols saíram no segundo tempo. Logo aos três minutos, o Goiás abriu o placar. Após erro na saída de bola do Fluminense, Alan achou Mina, que finalizou, sem chances de defesa para o goleiro Gustavo. O empate tricolor saiu aos 15 minutos. Após cobrança de escanteio, Freitas fez boa jogada individual e finalizou para deixar tudo igual.

Após o empate, o Fluminense teve boas chances de virar, mas acabou castigado. Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio, brilho novamente a estrela de Mina. O zagueiro antecipou a marcação tricolor e cabeceou, a bola passou por debaixo das pernas do goleiro Gustavo e morreu na rede do clube carioca.

Com a eliminação do Fluminense, o Botafogo passou a ser o único representante do futebol do Rio na competição. Neste domingo, o clube de General Severiano vai encarar o Bragantino, em São Carlos, às 12h45 (no horário de Brasília).