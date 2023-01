Centroavante Alan fez o segundo gol do Fluminense cobrando pênalti na vitória contra o Resende - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Rio - Pouco utilizado em 2022 por conta de lesões e também pela demora na regularização, Alan teve um bom começo de ano. O atacante entrou no segundo tempo e deu números finais a vitória do Fluminense sobre o Resende. Ao fim da partida, o veterano falou sobre a sensação de começar a temporada com o pé difeito.

"Marcar pelo meu clube de coração é muito especial. Estou satisfeito pela estreia, sabemos que não é fácil, a equipe deles lutou do começo ao fim. Demos o máximo, é apenas o começo, que possamos evoluir a cada jogo e nos sagrar campeões", afirmou.

Atual campeão carioca, o Fluminense estreou na edição de 2023 com o pé direito. A equipe comandada por Fernando Diniz superou o Resende, em Volta Redonda, e iniciou a competição com a vitória de 2 a 0. O time teve bons momentos, principalmente no primeiro tempo, quando conseguiu ter lampejos dos seus melhores momentos de 2022.

Na próxima rodada, o Fluminense irá enfrenta o Nova Iguaçu, na próxima terça-feira, contra o Nova Iguaçu, às 21h10, no Maracanã. Já a equipe do Resende joga no dia seguinte, na próxima quarta, contra o Bangu. A partida será realizada em Moça Bonita, às 15h30.