Arias e Keno foram os destaques do Fluminense na estreia na temporada de 2023 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 15/01/2023 08:00

Rio - O Fluminense estreou na temporada com vitória sobre o Resende por 2 a 0, neste sábado (14), em Volta Redonda, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Com gol contra de Joanderson e de Alan, de pênalti, o Time de Guerreiros começou 2023 assim como terminou o ano passado: com vitória. Contando a sequência da reta final de 2022, são oito jogos de invencibilidade e seis triunfos consecutivos.

O técnico Fernando Diniz mandou a campo a base do time que terminou jogando em 2022. No primeiro tempo, o roteiro já era conhecido dos tricolores. Ganso comandou o meio-campo abrindo espaços com os seus passes para Arias, Cano e cia. O colombiano e o argentino, inclusive, participaram do primeiro gol - que foi colocado como gol contra do zagueiro Joanderson pelo árbitro da partida.

Arias foi o principal destaque entre os titulares. O colombiano parecia em melhor forma e impressionou pelo seu ritmo de jogo. Ele ficou em campo até os 35 minutos do segundo tempo quando, enfim, foi poupado pelo técnico Fernando Diniz - assim como Cano. Ganso, por sua vez, foi substituído no intervalo com dores nas costas (mas não preocupa).

Aliás, a saída de Ganso no intervalo mudou o Fluminense. Lima entrou, mas não manteve o mesmo ritmo da equipe. O Time de Guerreiros teve dificuldades para trabalhar a posse de bola, acelerou muito o jogo e, com isso, errou muitos passes - e, às vezes, insistiu nas bolas longas para sair da pressão do Resende, que quase marcou em um erro de Nino. Fábio salvou.

O primeiro reforço que agradou os tricolores foi Keno. O atacante, contratado em definitivo junto ao Atlético-MG, quase fez um golaço de falta à lá Toni Kroos, da Alemanha, na Copa do Mundo de 2018, além de dar um belo passe para Alan sofrer o pênalti que definiu a vitória tricolor. O próprio Alan chamou a responsabilidade e deu números finais.

Quando Keno entrou em campo, Diniz inverteu o lado de Arias e deixou o recém-contratado jogar em seu lado de confiança. Em seus primeiros minutos com a camisa do Fluminense, o atacante mostrou que vai brigar por espaço para ser titular. Agora, caberá ao comandante encontrar a melhor maneira de utilizá-lo ao lado de Arias - que atua pelo mesmo lado.

Na estreia, o Fluminense fez um bom primeiro tempo e cansou na etapa final, mas reservas como Keno, Alan e Marrony entraram bem. Este último, por sua vez, encontrou bons passes - como um para Lima, na pequena área, que cabeceou para fora.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira (17), contra o Nova Iguaçu, às 21h10 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Os ingressos para o primeiro jogo do Time de Guerreiros em casa já estão à venda.