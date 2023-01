Calegari - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 15/01/2023 19:20

Rio - Revelado na base do Fluminense, Calegari por pouco nem começou o ano no Tricolor. Com uma proposta do Goiás, o jovem acabou não sendo negociado. Na estreia do Carioca contra Resende, o jogador foi uma surpresa, começando como titular e teve bom desempenho, agradando o treinador Fernando Diniz.

O bom rendimento de Calegari na partida fez com que Jorge, especialista e contratado para ser titular, não fizesse nem a sua estreia entrando no segundo tempo. Na reta final de 2022, o jovem chegou a atuar nessa função e também recebeu elogios. Porém, se lesionou ficando fora dos últimos jogos do ano.

Antes da pré-temporada uma possível transferência de Calegari foi bastante comentada, porém, acabou não acontecendo. O jogador conta com a confiança de Fernando Diniz e deverá continuar recebendo oportunidades na equipe do Fluminense.

Calegari teve sua primeira chance como profissional em 2020. Ele já atuou como lateral-direito, lateral-esquerdo e como volante pelo Fluminense. No total, entrou em campo em 81 partidas, fez um gol e deu duas assistências.