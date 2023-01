Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 15/01/2023

Rio - O Fluminense começou a temporada de 2023 com uma vitória sobre o Resende por 2 a 0. Com uma atuação com bons momentos, o Tricolor surpreendeu no segundo tempo, quando Fernando Diniz pediu que seus comandados apostassem em uma bola longa, e deixasse um pouco de lado o estilo de toque de bola que consagrou o treinador. Em entrevista coletiva, o técnico explicou o motivo do pedido.

"Bola longa sempre foi parte da nossa estratégia do jogo. É um equívoco achar que a gente só joga com bola curta. Como o campo estava ruim nós fizemos isso. Esse (Resende) é um time que já estava treinando há algum tempo e havia feito quatro amistosos, nós acompanhamos todos para montar a estratégia para hoje. Toda vez que for melhor fazer bola longa nós vamos fazer bola longa. Nunca teve a prerrogativa de jogar apenas por baixo. Tivemos a inteligência de fazer o que o jogo estava pedindo", disse.

O Fluminense teve algumas estreias na partida. Keno e Lima entraram na segunda etapa e tiveram bom rendimento. Fernando Diniz destacou a força do elenco tricolor e montagem do grupo para 2023.

"Sempre tivemos um banco bom. Às vezes os jogadores demoram um pouco para poder adquirir o melhor ritmo. O Alan e o Marrony desse ano não são os mesmos do ano passado. Todos os jogadores melhoraram de quando chegaram para agora. Tivemos uns acréscimos que escolhemos a dedo como Keno, Lima e todos que chegaram, Jorge, Guga, Vitor Mendes. Todos que chegaram, o garoto Giovanni, que era da base do Santos e foi muito cedo para o Ajax e não se firmou lá, mas é um menino de muita qualidade. Demos, de fato, uma qualificada no elenco, mas o grande reforço foi a manutenção do time e o pessoal que estava aqui", disse.