Luan Brito marcou duas vezes na vitória do Fluminense sobre o Taubaté - Leonardo Brasil/Fluminense F.C.

Publicado 16/01/2023 08:00 | Atualizado 16/01/2023 10:57

Rio - Com a eliminação na terceira fase da Copinha, Luan Brito encerrou sua trajetória nas categorias de base do Fluminense e já tem as malas arrumadas para deixar o clube. Sem idade para jogar na base neste ano, o atacante deve ser emprestado para o Porto, de Portugal, por um ano e meio. Os clubes discutem os últimos detalhes para finalizar o negócio.

O Porto fez uma proposta de empréstimo com opção de compra de 3 milhões de euros (R$ 16,7 milhões). O Fluminense, no entanto, deseja receber 4,5 milhões de euros (R$ 25 milhões). Os clubes ainda debatem sobre o valor opcional de compra, mas a tendência é que cheguem a um acordo nos próximos dias e o atacante embarque para Portugal.

Nos últimos dez anos, o Fluminense investiu em peso nas categorias de base e colheu os frutos. Os jovens foram fundamentais pela permanência do clube na elite durante muitos anos, além de serem a solução para manter as contas em dia. No ano passado, o Tricolor negociou os atacantes Luiz Henrique e Matheus Martins, com o Real Betis (ESP) e Udinese (ITA), respectivamente.

O nome da vez agora é Luan Brito. O atacante, de 20 anos, é filho do ex-jogador Marco Brito, que defendeu o Fluminense entre 1995 e 2003. Luan marcou 28 gols na soma das últimas duas temporadas, além de ser o artilheiro da categoria sub-20. Com a camisa do Fluminense, foi campeão carioca sub-20 no ano passado. Caso seja negociado com o Porto, encontrará outro jogador formado em Xerém: Evanílson.

Relembre outros jogadores negociados:

Pedro: negociado com a Fiorentina, da Itália, por R$ 50,2 milhões*

Evanílson: negociado com o Porto, de Portugal, por R$ 46 milhões*

Marcelo Pitaluga: negociado com o Liverpool, da Inglaterra, por R$ 6,2 milhões*

Leandro Spadacio: negociado com o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, por R$ 1,9 milhão*

Resende: negociado com o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, por R$ 1,5 milhão*

Jonatas: negociado com o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por R$ 1,2 milhão*

Kayky: negociado com o Manchester City, da Inglaterra, por R$ 55,2 milhões*

Metinho: negociado com o Manchester City, da Inglaterra, por R$ 27,6 milhões*

Luiz Henrique: negociado com o Real Betis, da Espanha, por R$ 44 milhões*

Matheus Martins: negociado com a Udinese, da Itália, por R$ 32,6 milhões*

Gabriel Teixeira: negociado com o Bahia por R$ 10,5 milhões*

*Valores fixos (sem considerar bônus) em reais