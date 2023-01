Luan Brito marcou duas vezes na vitória do Fluminense sobre o Taubaté - Leonardo Brasil/Fluminense F.C.

Publicado 16/01/2023 15:45

Rio - O Fluminense está perto de concluir a negociação envolvendo Luan Brito e o Porto. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube lusitano aceitou a contraproposta feita pelo Tricolor. Com isso, o atacante, de 20 anos, deverá ser emprestado para a equipe europeia.

A proposta inicial do Porto era de empréstimo de 18 meses com opção de compra de 2 milhões de euros (R$ 11,3 milhões) por 80% do atleta. O Fluminense pediu 4,5 milhões de euros entre valores fixo e bônus e o clube europeu topo.

Luan, que é filho do ex-jogador Marco Brito, foi vice-artilheiro no título do Carioca Sub-20, conquistado pelo Fluminense em 2021. Na ocasião, ele fez sete gols. Naquele ano, o atacante foi o maior goleador tricolor na categoria com 16 gols em 33 jogos. Em 2023, ele disputou a Copinha, tendo feito três gols, sendo o artilheiro do time na competição.