Torcida do Fluminense no Maracanã - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Torcida do Fluminense no MaracanãMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 16/01/2023 13:14

Rio - O Maracanã não deve receber um grande público para a partida entre Fluminense e Nova Iguaçu, nesta terça-feira, às 21h10, pelo Campeonato Carioca. Até a tarde desta segunda, apenas 12.500 ingressos foram vendidos.

A partida marcará a estreia do Fluminense no Maracanã nesta temporada. No primeiro jogo do Carioca, o Tricolor venceu o Resende por 2 a 0 atuando no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no último sábado.

No ano passado, o Maracanã foi um importante aliado para o Fluminense ter um bom desempenho na temporada e conseguir vaga na Libertadores. O Tricolor terminou 2022 com média de público no estádio de 26.737 torcedores, a melhor em 39 anos.