Luiz Henrique apareceu na lista dos pré-convocados da seleção brasileira para a Copa do MundoCRISTINA QUICLER / AFP

Publicado 16/01/2023 14:31

Rio - O atacante Luiz Henrique foi o grande nome do empate em 2 a 2 entre seu time, o Real Betis, e o Barcelona, pela Supercopa da Espanha, na última sexta-feira. Os dribles e assistências chamaram a atenção do jornal espanhol "Marca", que exaltou a revelação do Fluminense e o negócio feito pelo Betis.

Em sua publicação, o veículo fala no "nascimento de uma estrela" e destaca que Luiz Henrique começou a engrenar no Betis. Segundo o jornal, os 13 milhões de euros variáveis pagos nele “já parecem uma gorjeta, devido ao valor de mercado que o futebolista pode atingir, que cresce a cada partida”.

No balancete divulgado pelo Fluminense no ano passado, a venda de Luiz Henrique aparece no valor de 12,7 milhões de euros. Deste montante, 8 milhões de euros (R$ 42,4 milhões na cotação da época) foram fixos e o restante atingido através de variáveis.