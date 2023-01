Luiz Henrique brilhou contra o Barcelona na Supercopa da Espanha - FAYEZ NURELDINE / AFP

Publicado 16/01/2023 10:51

Em alta no Real Betis, da Espanha, o atacante Luiz Henrique já atrai interesse de clubes gigantes do futebol europeu. O jogador revelado pelo Fluminense está na mira do Manchester United e Arsenal, da Inglaterra, de acordo com o jornal inglês "The Sun".

De acordo com a publicação do jornal britânico, Manchester United e Arsenal enviaram observadores para monitorar o desempenho de Luiz Henrique. O interesse dos clubes seria já para a próxima janela. Além deles, o Aston Villa e o Newcastle United também têm interesse.

O atacante foi o destaque do Real Betis na partida contra o Barcelona, nesta última semana, pela Supercopa da Espanha. Luiz Henrique deu duas assistências e ajudou o Betis a levar a decisão para os pênaltis, mas o Barça levou a melhor e avançou para a final.

Pelo Real Betis, Luiz Henrique soma três gols marcados e cinco assistências em 22 partidas. O jogador foi contratado em março de 2022 e desembarcou na Espanha para o início da temporada 2022/23, em julho, e rapidamente conquistou o seu espaço entre os titulares.

Luiz Henrique foi negociado pelo Fluminense com o Real Betis, da Espanha, por 8 milhões de euros fixos (cerca de R$ 44 milhões), além de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27,5 milhões) de bônus. O Tricolor ainda manteve 15% dos direitos econômicos do jogador.