Gabriel Poveda foi o artilheiro da Série B do Brasileirão em 2022 - Divulgação/Sampaio Corrêa

Publicado 15/01/2023 22:00

Artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022, o atacante Gabriel Poveda, do Sampaio Corrêa, foi negociado com o Grupo City. O jogador, inclusive, já sabe o próximo destino da sua carreira: o Bolívar, da Bolívia, segundo informações do "ge".

Gabriel Poveda assinará contrato de uma temporada com o Bolívar. Na Série B do Brasileirão em 2022, o atacante marcou 19 gols. Na temporada, fez 26 gols em 54 partidas pelo Sampaio Corrêa.

Revelado no Guarani, Gabriel Poveda também teve passagens pela base do Internacional e Athletico-PR, além de defender o Juventude e Brasil de Pelotas-RS. Ele pertencia ao Alverca, de Portugal.