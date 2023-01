Bruno Guimarães deixou o campo chorando após sofrer uma torção no tornozelo direito - OLI SCARFF / AFP

Bruno Guimarães deixou o campo chorando após sofrer uma torção no tornozelo direitoOLI SCARFF / AFP

Publicado 15/01/2023 21:45

O meia Bruno Guimarães, do Newcastle United, da Inglaterra, deixou o campo chorando neste domingo (15), em partida contra o Fulham, pelo Campeonato Inglês. O jogador brasileiro sofreu uma torção no tornozelo direito e precisará passar por exames para ter um diagnóstico mais preciso da lesão.

Bruno Guimarães torceu o tornozelo aos 16 minutos do primeiro tempo após uma disputa de bola com João Palhinha, do Fulham. O brasileiro foi atendido na hora, mas seguiu em campo. Na saída de campo para o intervalo, o jogador caminhou chorando e foi consolado pelo compatriota Joelinton.

O Newcastle United venceu o Fulham por 1 a 0 e se manteve no G-4 do Campeonato Inglês. Com 38 pontos, o time de Bruno Guimarães é o terceiro colocado da competição. O Newcastle volta a campo no dia 21, fora de casa, contra o Crystal Palace, cujo dono é John Textor.