Barcelona conquistou a Supercopa da Espanha de 2023GIUSEPPE CACACE / AFP

Publicado 15/01/2023 19:00

O Barcelona dominou o Real Madrid e conquistou o título da Supercopa da Espanha de 2023. Com atuação de gala de Gavi, que marcou um gol e deu assistências para Pedri e Lewandowski, o Barça venceu o maior rival por 3 a 1, neste domingo (15), na Arábia Saudita, e faturou o troféu pela 14ª vez em sua história.

Foi um domínio do início ao fim. Mais organizado taticamente, o Barcelona controlou a posse de bola e criou uma oportunidade atrás da outra. O primeiro gol da partida saiu aos 33 minutos, quando o Barça aproveitou um erro na saída de bola do Real Madrid e abriu o placar com Gavi (que recebeu passe de Lewandowski).

Após abrir o placar, Gavi virou garçom. O jovem retribuiu o passe para Lewandowski aos 44 minutos. Já na etapa final, o meia fez uma jogada muito semelhante ao do segundo gol e desta vez encontrou Pedri, aos 22, para definir a partida. Nos acréscimos, o Real descontou com Benzema, mas já era tarde.

Barcelona e Real Madrid voltam a campo nesta semana. O Barça visita o Ceuta, quinta-feira (19), às 16h (de Brasília), enquanto o Real encara o Villarreal, no mesmo dia, às 17h, pela oitavas de final da Copa do Rei da Espanha.