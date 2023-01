Pedro marcou de peito na vitória sobre a Portuguesa - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro marcou de peito na vitória sobre a Portuguesa Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/01/2023 19:57

Rio - Na estreia do time principal e do técnico Vitor Pereira, o Flamengo não deu chances para a Portuguesa. Diante de 59 mil torcedores, o Rubro-Negro venceu por 4 a 1, neste domingo (15), no Maracanã, pela 1ª rodada do Campeonato Carioca. Pedro, Gabi, Fabrício Bruno e Thiago Maia marcaram para o Fla, enquanto Edson Cariús descontou.

Além da estreia do time principal e do técnico Vitor Pereira, o jogo marcou o retorno do meia Gerson - que vestiu a camisa 20 em homenagem ao amigo Vini Jr. Outras novidades foram os números nas camisas dos jogadores. Gabi assumiu a 10, que pertencia a Diego, enquanto Pedro herdou a camisa 9, que era do companheiro de ataque.

Com o resultado, o Flamengo disparou na liderança do Campeonato Carioca com seis pontos (tem um jogo a mais). O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), contra o Madureira, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 2ª rodada da competição.

O JOGO

O Flamengo dominou as ações e não teve dificuldades para encaminhar a vitória. O primeiro gol da partida saiu logo aos 12 minutos, quando Pedro aproveitou cruzamento de Ayrton Lucas e escorou de peito para o fundo das redes.

Com a vantagem no placar, parecia questão de tempo para o Flamengo ampliar. O segundo quase saiu aos 25 minutos, com Everton Ribeiro. O camisa 7 fez uma triangulação com Arrascaeta e Pedro, deu um lençol no zagueiro e bateu para fora, de cobertura na saída do goleiro.

Mas se o primeiro gol do dia foi do novo camisa 9, o segundo não tinha como não ser do novo 10. Gabi arriscou da entrada da área, contou com uma ajudinha do goleiro, e ampliou o placar aos 40 minutos. A euforia durou três minutos, já que Edson Cariús aproveitou a falha da defesa para diminuir.

Apesar da vantagem, o Flamengo não diminuiu o ritmo na etapa final. O Rubro-Negro seguiu controlando as ações e chegou ao terceiro gol logo aos cinco minutos. Pedro recebeu na área, driblou dois marcadores e encontrou Fabrício Bruno livre na segunda trave para estufar a rede.

Com a vitória encaminhada e sem sofrer sustos, o Flamengo administrou o resultado ao longo da etapa final. Vitor Pereira promoveu mudanças e o ritmo também diminuiu. Mas ainda deu tempo de Thiago Maia marcar o quarto, aos 40, e fechar a contagem no Maracanã.