Vitor Pereira durante treino do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/01/2023 17:06

Rio - Após estrear com vitória sobre o Audax Rio por 1 a 0, na última quarta-feira (11), com o time reserva, o Flamengo enfrenta a Portuguesa, neste domingo (15), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela 1ª rodada do Carioca. O jogo marcará a estreia do técnico Vitor Pereira e o retorno do meia Gerson.

O Flamengo estreou em partida antecipada da 5ª rodada, em razão do Mundial de Clubes. Agora, em jogo válido pela 1ª rodada do Carioca, o Rubro-Negro entrará em campo com força máxima e os seus principais jogadores.

Com dores no adutor, Léo Pereira foi poupado de última hora. Sendo assim, o Flamengo foi escalado com: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro.

Além de Léo Pereira, os outros desfalques são o lateral-esquerdo Filipe Luís e o atacante Bruno Henrique, em tratamento de lesões sofridas no ano passado, além do zagueiro Rodrigo Caio, em recuperação física.